Speciale energia: Enea, a marzo consumi in calo del 15 per cento e riduzione record emissioni

- L'effetto della pandemia di coronavirus impatta sul settore energetico nazionale sul fronte dei consumi, dei prezzi e delle emissioni CO2. È quanto emerge dall'Analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell'Enea che evidenzia una diminuzione del 7 per cento rispetto al 2019 dei consumi di energia primaria e finale nei primi tre mesi dell'anno, con un picco del -15 per cento per il solo mese di marzo. Secondo quanto si legge in una nota, Enea stima un possibile calo del 20 per cento nel secondo trimestre 2020 e di ben oltre il 10 per cento per l'intero semestre, sia per i consumi primari che per quelli finali. Nelle prime cinque settimane dall'inizio di marzo in poi, la domanda elettrica ha iniziato a contrarsi stabilizzandosi su un -20 per cento a livello nazionale (-30 per cento nelle regioni del Nord) rispetto allo stesso periodo del 2019. Anche i consumi di gas naturale si sono stabilizzati su un -30 per cento dalla seconda metà di marzo mentre gasolio e benzina hanno segnato un -43 per cento a marzo. Nel primo trimestre dell'anno le emissioni di CO2 hanno segnato una drastica diminuzione (-10 per cento circa) con la previsione di un -15 per cento nel semestre. (Com)