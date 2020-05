Fase 2: Conte, da italiani comportamento molto responsabile, ma strada è lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là di singoli episodi e di situazioni isolate, "abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli italiani". Questo il bilancio che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fa della giornata di ieri, la prima della Fase 2 in un'intervista a "Affaritaliani". "La risposta dei cittadini si sta confermando all’altezza delle difficoltà del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo", ha spiegato. "Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. È un primo passo incoraggiante, ma non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia", ha aggiunto Conte. (Rin)