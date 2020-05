Regno Unito-Usa: speranze e dubbi all'avvio dei negoziati per nuovo accordo di libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libero dai vincoli dell’Unione europea, il Regno Unito potrà finalmente avviare a partire da oggi i negoziati per un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti, uno dei principali obiettivi di Londra nel contesto post Brexit. Il ministro per il Commercio internazionale britannico Liz Truss e il rappresentante per il commercio Usa, Robert Lighthizer, avranno oggi una videochiamata che segnerà l’inizio ufficiale delle trattative, la cui durata nella prima fase sarà di due settimane. A partecipare ai negoziati saranno circa 200 persone, divise equamente fra le delegazioni di Londra e Washington; le riunioni si terranno ovviamente per via telematica fino a quando saranno in vigore le misure di restrizioni associate all’epidemia di coronavirus. Il ministro britannico Truss ha affermato in precedenza che un accordo commerciale transatlantico potrebbe aiutare l’economia del Regno Unito a riprendersi dalla crisi dovuta al Covid-19, rilevando come l’obiettivo sia quello di “rendere ancora più semplice fare affari con i nostri amici dall’altra parte dell’oceano”. “Gli Stati Uniti sono il nostro principale partner commerciale e aumentare gli scambi a livello transatlantico potrebbe consentire alle nostre economie di riprendersi dalle sfide poste dal coronavirus”, ha aggiunto il ministro. La speranza di Truss contrasta però con le precedenti stime del governo britannico, secondo cui un accordo con gli Usa potrebbe portare a un incremento dello 0,16 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nell’arco di 15 anni. Al contrario, secondo quanto reso noto dall’Ufficio per la responsabilità di bilancio britannico, le misure di restrizione associate al coronavirus potrebbero causare una riduzione temporanea del Pil nazionale del 35 per cento, se dovessero rimanere in vigore per un periodo di 12 settimane. (segue) (Rel)