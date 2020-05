Regno Unito-Usa: speranze e dubbi all'avvio dei negoziati per nuovo accordo di libero scambio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esecutivo di Londra auspica anche di ottenere un accesso più ampio per le compagnie finanziarie della City sul mercato statunitense e a Wall Street, mentre il premier Boris Johnson ha rilevato che il nuovo accordo di libero scambio potrebbe offrire opportunità anche per gli esportatori britannici grazie all’abbattimento delle barriere al commercio. Parole a cui ha fatto eco il ministro Truss, che intende ottenere “vantaggi consistenti per i cittadini e le imprese in ogni regione e nazione del Regno Unito”. Alcuni commentatori ritengono che la tempistica per avviare i negoziati fra Londra e Washington non sia delle migliori: in un momento in cui gli scambi commerciali per via aerea sono sostanzialmente bloccati fra le due sponde dell’Atlantico, concentrare l’attenzione su un accordo destinato a restare sospeso per un tempo ancora da definire potrebbe non essere prioritario, anche alla luce del limitato impatto economico che ne deriverebbe. Queste critiche vengono anche associate ai pochi passi in avanti raggiunti nelle ben più rilevanti trattative su futuri rapporti con l’Unione europea, che coinvolgono la questione del confine irlandese, e alla luce delle dichiarazioni di alcuni ministri del governo britannico, che non ritengono necessario prolungare il periodo di transizione della Brexit, in scadenza a dicembre. (segue) (Rel)