Regno Unito-Usa: speranze e dubbi all'avvio dei negoziati per nuovo accordo di libero scambio (3)

- Il ministro ombra per il commercio internazionale, Emily Thornberry, ha messo in luce come l’accordo fra Regno Unito e Usa potrebbe rappresentare “una vittoria diplomatica” per Donald Trump e un “tentativo disperato” dei Conservatori al governo di “colmare il vuoto post Brexit”. I laburisti si dicono pronti a dare battaglia in parlamento sul testo dell’accordo, nel timore che l’esecutivo “sacrifichi l’interesse dei cittadini per aumentare i profitti delle multinazionali Usa”. Washington avrebbe infatti richiesto un allentamento delle norme in vigore nel settore dell’agroalimentare, permettendo l’esportazione nel Regno Unito di prodotti considerati non all’altezza degli standard esistenti nel paese, come il famigerato pollo clorinato. Truss ha affermato che le autorità di Londra non intendono cedere in alcun modo alle pressioni Usa sulla qualità degli alimenti, ma il tema resta chiaramente delicato anche per l’impatto che potrebbe avere sull’opinione pubblica. Anche il tema dell’accesso al Sistema sanitario britannico (Nhs) da parte delle aziende statunitensi e dei loro dipendenti sembra destinato a creare un acceso dibattito: nonostante Trump abbia smentito tale opzione nei mesi scorsi, qualsiasi scenario che vada ad appesantire il fardello dell’Nhs rischia di provocare forti resistenze nel Regno Unito. (Rel)