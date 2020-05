Sociale: Pd, finalmente Comune Roma sblocca fondi per disabili, ora metta il suo per gli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dopo mesi di ritardo Roma Capitale sblocca i fondi regionali stanziati ad inizio marzo per rispondere a quanti, con disabilità gravissime, avevano fatto richiesta di contributo". Lo affermano, in una nota, Giovanni Zannola, consigliere comunale Pd, ed Erica Battaglia della direzione regionale del Pd. "Il fondo regionale, pari a 3.6 milioni di euro, ha permesso di superare una delibera comunale sbagliata che di fatto teneva fuori troppi cittadini da questo importante aiuto - aggiungono gli esponenti Pd. La comunicazione del Dipartimento, inviata ieri, certifica infatti che i fondi regionali hanno permesso l'accesso al beneficio anche a quelle persone il cui punteggio era 42. Ne restano comunque fuori altre ed è per questo che chiediamo al Comune di Roma un impegno vero per destinare fondi aggiuntivi di natura comunale e rispondere a tutte le persone in lista. In questo senso è chiara la richiesta già fatta dai nostri Assessori municipali alle politiche Sociali. Chiediamo, inoltre, di ripensare la delibera a monte di questa grande ingiustizia. Investire nella disabilita' gravissima aiuta le persone e le famiglie a gestire meglio il peso di cura che la non autosufficienza impone. É tempo di unire e dare sollievo. Il Partito democratico - concludono - è pronto a fare la sua parte per una nuova stagione di diritti e di risposte sociali". (Com)