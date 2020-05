Coronavirus: Cecchetti (Lega), in decreto liquidità incertezza totale su tutela lavoratori e congedi parentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È vergognoso che ci siano lavoratori disabili o in grave stato di salute certificata, anche malati oncologici, costretti a brancolare nel buio normativo”. Lo afferma in una nota il vicapogruppo vicario della Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti. “Sulla proroga dell'equiparazione tra assenza forzata dal posto di lavoro e ricovero ospedaliero regna l'incertezza più totale. Altro che Fase 2. Questo governo – prosegue Cecchetti - non sa gestire nemmeno l'ordinaria amministrazione”. Cecchetti spiega di aver “presentato in proposito un'interrogazione al ministro per le Pari opportunità e la Famiglia e al ministro del Lavoro e un emendamento al decreto Liquidità. L'esecutivo faccia subito chiarezza. E lo faccia anche sui congedi parentali”. “Siamo a maggio inoltrato e tanti genitori non sanno ancora se questo beneficio, scaduto lo scorso 30 aprile, sia stato prorogato o no”, evidenzia l'esponente leghista concludendo che “nel frattempo, scuole chiuse, bambini a casa e l'Inps scrive ai cittadini che sui congedi parentali non sono ancora state emesse le circolari e/o i decreti attuativi, invitandoli a proporre nuovamente il quesito nei prossimi giorni. Cioè a giugno". (Com)