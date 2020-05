Coronavirus: la Nato lancia un progetto diagnosi con Iss, Tor Vergata e Basilea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Strumenti nuovi e validati per la diagnosi e monitoraggio delle persone affette da Sars-CoV-2. E' l'iniziativa di cooperazione scientifica della Nato, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità (Iss), l'ospedale universitario di Basilea e l'ospedale universitario di Tor Vergata, lanciata oggi con una videoconferenza. L'obiettivo è quello di utilizzare metodi immuno-diagnostici per accertare in maniera rapida e precisa perché, come spiega la Nato in un comunicato, "una diagnosi corretta è fondamentale per il trattamento efficace dei pazienti ed è necessaria per ridurre la diffusione virale attraverso ampi programmi di screening e l'isolamento di quanti hanno contratto il virus". Con questo progetto si svilupperà una nuova generazione di metodi immuno-diagnostici rapidi, precisi e sensibili. I kit diagnostici sviluppati consentiranno un rilevamento più rapido di Sars-Cov-2 rilasciato in fluidi corporei ambientali e umani e l'identificazione della risposta immunitaria. (segue) (Beb)