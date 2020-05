Coronavirus: la Nato lancia un progetto diagnosi con Iss, Tor Vergata e Basilea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo non è il momento di disperare. La Nato sta continuando a lavorare e gli alleati si sostengono l'un l'altro", ha detto il segretario generale aggiunto per le sfide emergenti in materia di sicurezza, Antonio Missiroli, aprendo la videoconferenza. "E' chiaro che la cooperazione è la chiave per affrontare questa sfida", ha aggiunto. Mentre l'ambasciatore italiano alla Nato, Francesco Talò, ha ricordato che "la Nato è una alleanza politica e non solo militare che condivide i valori delle nostre società democratiche" ed ha espresso la sua gratitudine al personale del sistema sanitario nazionale italiano "per il loro lavoro". (Beb)