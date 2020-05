Terremoto: sbloccati 40 milioni contributi per comuni colpiti da sisma 2009 e 2016 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i temi affrontati da Curcio e Legnini anche la stabilizzazione delle misure per sostenere lo sviluppo economico, le difficoltà della ricostruzione pubblica e, in generale, la governance delle ricostruzioni. "Abbiamo condiviso la necessità di dare una struttura stabile a questi processi, con i quali l'Italia purtroppo si confronta da anni – hanno commentato a margine Curcio e Legnini -. Abbiamo proposto al governo di considerare la possibilità di creare un apposito Dipartimento delle ricostruzioni e della prevenzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma soprattutto in questo momento chiediamo all'esecutivo poche norme ma incisive per accelerare e semplificare la ricostruzione delle opere pubbliche nelle aree colpite dal terremoto, superando le eccessive lentezze che esistono oggi". "Il decreto deriva dall'Ordinanza 51 del 2016 del Commissario alla ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017 - ha precisato il titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere sismico del 2009 Raffaello Fico -. Abbiamo così potuto costruire un modello di ricostruzione sbloccando i contributi a favore in particolare degli aggregati privati complessi. Un lavoro sviluppato da un team di specialisti esperti di ricostruzione dell'Usrc, che si è formato proprio sulla ricostruzione dei comuni abruzzesi negli ultimi anni". (Com)