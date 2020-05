Lazio: Lega, interrogazione a Lamorgese su capo gabinetto Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega presenterà un'interrogazione al ministro degli Interni Luciana Lamorgese per chiedere chiarimenti sul "pranzo abusivo" che ha visto protagonista Albino Ruberti, capo di gabinetto del governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Scrive in una nota Francesco Zicchieri, vicecapogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore del partito nel Lazio: "Il pranzo di pesce abusivo del primo maggio, in pieno lockdown, di Albino Ruberti, capo di gabinetto del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, merita di essere chiarito pienamente alla luce delle rilevazioni dei sindacati delle forze dell'ordine e delle ricostruzioni che circolano, tutte concordi nel delineare un comportamento inammissibile dello stesso Ruberti verso gli uomini in divisa intervenuti ad accertare e sanzionare i fatti. Per questo - spiega Zicchieri - presenterò una interrogazione alla ministra degli Interni, Luciana Lamorgese. Va fatta una ricostruzione formale per chiarire se il capo di gabinetto ha effettivamente proferito frasi come 'il mio pranzo è di lavoro', 'lei non sa chi sono io' e 'le leggi le scrivo io'. Perché questa reazione? Ruberti aveva qualcosa da nascondere su quel pranzo?", conclude il leghista.(Rer)