Fase 2: Conte, non ignoro richieste riaperture, ma priorità tutela salute di tutti cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di anticipare il calendario fissato per fase 2, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito un approccio di cautela. "Ora dobbiamo monitorare gli effetti di questa ripartenza al fine di procedere quanto prima alla riapertura delle restanti attività economiche, sempre in condizioni di massima sicurezza. La strada è ancora lunga, ma l’Italia riparte", ha spiegato nella sua intevista a "Affaitaliani". Il premier ha quindi assicurato di non ignorare "le richieste di alcune Regioni e di alcune particolari categorie di lavoratori di anticipare l’apertura delle rispettive attività" e ha ribadito: "Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini". (Rin)