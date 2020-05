Kenya-Somalia: Nairobi chiede apertura inchiesta su schianto volo umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kenya ha chiesto l’apertura di un'indagine urgente sull'incidente che ha coinvolto un aereo cargo privato che si è schiantato in Somalia con a bordo sei persone. L'aereo, appartenente alla compagnia African Express Airways, stava trasportava rifornimenti da utilizzare nella lotta contro il coronavirus quando si è schiantato nella città di Bardale, nella regione meridionale di Bai, uccidendo tutti e sei i membri dell'equipaggio. “Il governo della Repubblica del Kenya esorta il governo federale della Somalia e le agenzie internazionali a indagare a fondo e rapidamente sulla questione perché ha un impatto sulle operazioni umanitarie in un momento di estrema necessità”, ha dichiarato in una nota il ministero degli Affari esteri di Nairobi. In una dichiarazione separata il presidente della Somalia, Mohamed Abdullahi “Farmajo”, ha annunciato di aver ordinato alle autorità dell’aviazione civile somale di collaborare con il Kenya nelle indagini. (segue) (Res)