Kenya-Somalia: Nairobi chiede apertura inchiesta su schianto volo umanitario (2)

- L’appello delle autorità keniote giunge dopo che fonti riservate citate da alcuni media internazionali hanno sollevato il sospetto che l’aereo possa essere stato abbattuto. Il velivolo era partito dalla capitale Mogadiscio e aveva fatto scalo nella città di Baidoa prima di proseguire verso la città di Bardale, nella regione meridionale di Bai, dove si è schiantato a breve distanza dall'aeroporto. Le cause dell’incidente, secondo quanto riferito dalle autorità somale, non sono al momento note. Fra le vittime dello schianto ci sono cittadini somali e kenioti. L’aereo trasportava aiuti sanitari destinati a contrastare la diffusione del coronavirus che in Somalia ha provocato 756 contagi e 35 morti. (Res)