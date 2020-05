Acquisto dei titoli pubblici, la Corte costituzionale tedesca per la prima volta contro la Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la sentenza emessa oggi sulla costituzionalità dell'acquisto di titoli di Stato da parte della Banca centrale europea (Bce), la Corte costituzionale tedesca (Bverfg) si è opposta per la prima volta alle misure attuate dell'Eurotower per far fronte alla crisi finanziaria. Secondo il Bverfg, gli acquisti di obbligazioni pubbliche da parte della Bce confliggono, in parte, con la Costituzione tedesca perché il governo federale e il Bundestag non hanno esaminato le decisioni dell'autorità monetaria europea. Come nota il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Bverfg si è “espressamente opposto alla decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che aveva approvato il programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp)” della Bce, avviato nel 2015. In questo modo, la Corte costituzionale tedesca ha dato “ampiamente ragione” ai ricorrenti, gli imprenditori Heinrich Weiss, Patrick Adenauer e Juergen Heraeus. I tre avevano accusato la Bce di “perseguire con il Pspp il finanziamento degli Stati, vietato, e interferire nella politica economica dei paesi membri dell'Ue”.Pronunciando la sentenza il presidente del Bverfg, Andreas Vosskuhle, ha esordito ammettendo che il verdetto avrebbe potuto essere irritante. Tuttavia, la decisione è stata sostenuta da sette giudici costituzionali su otto: soltanto un magistrato si è, infatti, detto contrario. Con la sentenza del Bverfg, il governo federale e il Bundestag sono tenuti a garantire che la Bce riveda i propri acquisti di obbligazioni in base alla proporzionalità. Alla Bundesbank è inoltre vietato di partecipare ulteriormente all'attuazione del Pspp, a meno che il Consiglio direttivo della Bce non spieghi chiaramente in una nuova decisione che il programma si basa sul criterio di proporzionalità.Per tali adattamenti, il Bverfg prevede un periodo di transizione di tre mesi. Nella sentenza della Corte costituzionale tedesca si legge che “il governo federale e il Bundestag tedesco sono tenuti ad opporsi alla gestione del Pspp come effettuata finora”. Tale iniziativa ha portato la Bce ad acquistare fra il 2015 e il 2018 titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona per almeno 2.600 miliardi di euro. Il dato è pari a circa un terzo delle obbligazioni pubbliche emesse nell'area dell'euro. In tal modo, la Bce immette liquidità nel mercato interno per rilanciare l'economia nel quadro del programma di allentamento quantitativo.Il diritto dell'Unione europea ha il primato sulla Costituzione tedesca e le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sono vincolanti anche per la Corte costituzionale tedesca. È quanto riferito oggi dalla Commissione europea rispondendo alla sentenza. "Nonostante l'analisi dei dettagli della sentenza della Corte costituzionale tedesca oggi riaffermiamo il primato del diritto dell'Ue e il fatto che le sentenze della Corte di giustizia europea sono vincolanti per tutti i tribunali nazionali", ha affermato la Commissione. (Geb)