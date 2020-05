Tlc: Vodafone, voucher banda ultralarga a famiglie in difficoltà e pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di assegnare dei voucher per il sostegno della banda ultralarga dovrebbe rispondere alle esigenze di due segmenti: piccole e medie imprese (pmi) e famiglie più in difficoltà. E' quanto sostenuto da Vodafone durante l’audizione sulla legge di delegazione europea 2019, in commissione Politiche dell'Unione europea del Senato. I dirigenti Vodafone, intervenuti all'audizione, hanno infatti sottolineato come il tessuto produttivo del paese sia quello ad avere più bisogno di un aiuto concreto per accelerare i processi di "digital transformation", insieme alle famiglie che hanno oggettive difficoltà a sostenere i costi degli abbonamenti. (Rin)