Unindustria: Francesco D’Angelo confermato presidente della sezione comunicazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco D’Angelo (Tim) è stato riconfermato presidente della sezione comunicazioni di Unindustria, l’Unione degli industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024. La sezione comunicazioni di Unindustria vede al proprio interno la partecipazione delle principali aziende di rilevanza nazionale operanti nei settori delle telecomunicazioni e delle infrastrutture di rete, le emittenti televisive e le filiere connesse. La sezione rappresenta circa 40 aziende per un totale di oltre 28.000 dipendenti nel Lazio. "Ormai non v’è dubbio siamo entrati in una nuova era, che potremmo definire come la 'Covid-19 Era' - dichiara Francesco D’Angelo -, un momento storico fortemente segnato dall’emergenza sanitaria, nella quale sia la società sia il mondo delle imprese stanno cambiando profondamente e dove il settore delle telecomunicazioni assumerà sempre più un ruolo centrale. Gli ultimi dati confermano le stime: i consumi di banda sono più che raddoppiati rispetto a marzo 2019 così come l’aumento del lavoro da remoto, con un maggior utilizzo di internet degli utenti business per accedere da casa alle applicazioni aziendali. E occorre rilevare come la stabilità e la sicurezza del settore si sono mostrate sin dal principio, quando la rapida curva degli accessi sulle reti fisse e mobili non ha compromesso i servizi degli Internet provider attivi nell'Unione Europea". (segue) (Com)