Unindustria: Francesco D’Angelo confermato presidente della sezione comunicazioni (2)

- Il presidente della sezione comunicazioni di Unindustria Francesco D’Angelo, sostiene che "il settore delle Tlc, ma questo già da prima dell’emergenza Covid-19, sta attraversando in tutta Europa un momento di transizione strutturale verso nuovi modelli di business, in cui i servizi digitali rivestiranno un importanza strategica, grazie anche alla nuova tecnologia 5G. Fortunatamente anche da noi sta crescendo la consapevolezza del valore del digitale in termini sia economici che occupazionali: secondo alcuni studi, l’economia digitale in Italia è in grado di generare un indotto di 25 euro per ogni euro investito, con effetti benefici sull'economia e sull'occupazione. Come Unindustria non possiamo - conclude - che contribuire alla diffusione e al rafforzamento della cultura digitale sensibilizzando da un lato le Pmi, vera forza motrice del Paese e della Regione, dall'altro le Pubbliche amministrazioni la cui presenza soprattutto nel nostro territorio ha un ruolo più che determinante". (Com)