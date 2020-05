India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus necessita “una risposta globale inclusiva e cooperativa”, ma al tempo stesso evidenzia i limiti dell’attuale multilateralismo. Lo ha dichiarato il primo ministro dell’India, Narendra Modi, nel suo discorso di ieri, pubblicato dal suo ufficio, al vertice virtuale del gruppo di contatto del Movimento dei paesi non allineati (Nam), un’edizione speciale incentrata sull’emergenza sanitaria, economica e sociale. “Il Nam può contribuire a promuovere la solidarietà globale. Il Nam è stata spesso la voce morale del mondo. Per mantenere questo ruolo, il Nam deve rimanere inclusivo”, ha esordito il premier indiano. Modi ha poi sottolineato che “l’India rappresenta un sesto dell’umanità” e che è “un paese in via di sviluppo e una società libera”. “Durante questa crisi, abbiamo dimostrato come democrazia, disciplina e risolutezza possano unirsi per creare un autentico movimento popolare”, ha affermato. (segue) (Inn)