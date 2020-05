India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Nuova Delhi ha ricordato l’assistenza fornita ai paesi vicini e non solo, poiché “la civiltà indiana vede il mondo intero come un’unica famiglia”. In particolare, Modi ha ricordato che è stato promosso un coordinamento nel vicinato immediato e che si stanno organizzando corsi di formazione online in campo medico-sanitario. “L’India è considerata una farmacia del mondo, in particolare per le medicine a prezzi accessibili. Nonostante le nostre esigenze, abbiamo assicurato forniture mediche a oltre 123 paesi partner, tra cui 59 membri del Nam. Siamo attivi negli sforzi globali per sviluppare rimedi e vaccini”, ha proseguito il primo ministro indiano, citando anche il contributo offerto dalla medicina tradizionale ayurvedica per il rafforzamento delle difese umanitarie. (segue) (Inn)