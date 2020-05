India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso c’è stato anche un accenno polemico: “Perfino mentre il mondo combatte la Covid-19, alcune persone sono impegnate a diffondere altri virus mortali. Come il terrorismo. Come le notizie false e i video elaborati per dividere comunità e paesi”, ha sostenuto Modi. Quindi il leader ha sottolineato l’importanza di dotarsi di nuovi strumenti per affrontare la crisi in corso, “la più grave da molti decenni”. “Il coronavirus ci ha mostrato i limiti del sistema internazionale esistente. Nel mondo post-Covid, abbiamo bisogno di un nuovo modello di globalizzazione, basato su equità, uguaglianza e umanità. Abbiamo bisogno di istituzioni internazionali che siano più rappresentative del mondo di oggi. Dobbiamo promuovere il benessere umano e non concentrarci solo sulla crescita economica”, ha spiegato Modi. (segue) (Inn)