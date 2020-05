India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo indiano ha citato alcune delle iniziative promosse dall’India per il benessere dell’umanità e per la tutela dell’ambiente, come la Giornata internazionale dello yoga, l’Alleanza solare internazionale (Isa) e la Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri. A suo parere il Movimento dei non allineati dovrebbe esortare la comunità internazionale e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) “a concentrarsi sulla costruzione di capacità sanitarie nei paesi in via di sviluppo” per “garantire a tutti un accesso equo, economico e tempestivo ai prodotti e alle tecnologie per la salute”. “Dovremmo sviluppare una piattaforma per tutti i paesi Nam, per mettere in comune le nostre esperienze, le migliori pratiche, i protocolli di gestione delle crisi, la ricerca e le risorse”, ha proposto Modi, concludendo che “ognuno di noi può essere al sicuro dalla pandemia solo se lo siamo tutti”. (segue) (Inn)