India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente” (5)

- Per Modi è stata la prima partecipazione a un vertice del Movimento dei paesi non allineati: al potere dal 2014, è stato infatti il primo premier indiano a disertarne i summit, mancando sia a quello del 2016 sia a quello del 2019. In entrambe le occasioni, nel 2016 in Venezuela e nel 2019 in Azerbaigian, l’India fu rappresentata dal vicepresidente della Repubblica e presidente del Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento.L’India ha già partecipato nelle settimane scorse alle riunioni di altri gruppi di cui fa parte, dal G20 ai Brics all’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale (Saarc), sull’emergenza Covid-19. (segue) (Inn)