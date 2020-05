India: Modi a non allineati, “coronavirus mostra limiti del sistema internazionale esistente” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro a distanza di ieri, sul tema “Uniti contro il coronavirus”, è stato organizzato dall’Azerbaigian, presidente di turno fino al 2022. Il Movimento dei paesi non allineati comprende 120 paesi in via di sviluppo dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Oltre 30 hanno partecipato rappresentati da capi di Stato e di governo. Sono intervenuti, inoltre, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu Tijjani Muhammed Bande, il presidente dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell e il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus. I partecipanti hanno valutato l’impatto della pandemia e identificato i bisogni e I possibili rimedi. È stata adottata una dichiarazione sulla solidarietà internazionale e annunciata la creazione di una task force per individuare nel dettaglio le esigenze dei singoli paesi membri. (Inn)