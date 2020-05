Serbia-Georgia: colloquio telefonico tra presidenti Vucic e Zurabishvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologa della Georgia, Salome Zurabishvili. Secondo una nota della presidenza serba, al centro della conversazione è stata la lotta a livello mondiale contro l’emergenza coronavirus. Il capo dello Stato serbo ha auspicato che Serbia e Georgia possano presto vincere la battaglia contro il virus e tornare ad unasituazione di normalità. Questo permetterebbe, ha aggiunto Vucic, di avviare una ripresa dell’economia e di proseguire nell’approfondimento delle relazioni bilaterali fra i due paesi. Vucic ha espresso soddisfazione per l’apertura di una missione diplomatica georgiana a Belgrado, osservando che questo consente una più diretta comunicazione fra i due Stati e nuovi accordi per attività congiunte. Con lo stesso obiettivo, ha ancora detto il presidente, sarà presto aperta una missionediplomatica serba in Georgia. (segue) (Seb)