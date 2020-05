Serbia-Georgia: colloquio telefonico tra presidenti Vucic e Zurabishvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha infine ringraziato il paese caucasico per la posizione secondo cui non riconosce l’indipendenza autoproclamata dal Kosovo nel 2008. Al centro del colloquio odierno sono stati anche i temi relativi al processo d’integrazione europea e i duecapi di Stato hanno espresso reciproco sostegno in questa direzione. Alla fine di marzo del 2019 il presidente del parlamento georgiano, Irakli Kobakhidze, è stato in visita a Belgrado. In quell’occasione è stato confermato che i due paesi avrebbero aperto le rispettive ambasciate a Belgrado e a Tbilisi. In occasione della visita di Kobakhidze è stato infine inaugurato un consolato onorario della Georgia a Belgrado. Kobakhidze ha avuto anche alcuni incontri con il presidente serbo Aleksandar Vucic, con la premier Ana Brnabic e con l’omologa serba Maja Gojkovic. (segue) (Seb)