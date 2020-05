Regno Unito: Sage consiglia al governo di allentare restrizioni in modo molto graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di consulenza scientifica per le emergenze (Sage) ha consigliato al governo britannico di allentare le misure restrittive "in modo molto graduale" per evitare il rischio di un aumento dei contagi e della perdita della fiducia dell’opinione pubblica. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". Un documento del Sage pubblicato questa mattina avverte che reintrodurre le restrizioni per monitorare l’insorgere di un secondo picco del virus verrebbe percepito come "un grave fallimento politico che causerebbe perdita di fiducia nella gestione della salute pubblica". Ciò porterebbe a "minore aderenza alle linee guida riguardo a ciò che è permesso e ciò che non è permesso durante la crisi coronavirus". Al governo è stato invece consigliato di allentare le restrizioni lentamente e di "spiegare in modo chiaro perché alcune attività possono riprendere e come si possono controllare i rischi di questa ripresa".(Rel)