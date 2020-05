Speciale difesa: Venezuela, ministro Difesa esprime “lealtà assoluta” a governo Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa venezuelano, Vladimir Padrino, ha condannato il presunto tentativo di "invasione marittima" da parte di "terroristi" in arrivo dalla Colombia e ha espresso “lealtà assoluta” al governo di Nicolas Maduro. La forza armata nazionale bolivariana, si legge in un comunicato, “condanna in modo categorico questi atti di violenza irrazionale”. Tutte le unità militari, in tutto il territorio nazionale, “rimangono in allerta, pronte a rispondere con forza a qualsiasi altra minaccia e ribadiscono lealtà assoluta a Nicolas Maduro e l'impegno irriducibile a garantire la sovranità e l'indipendenza del Venezuela”. (Brb)