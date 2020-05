Speciale difesa: Algeria, distrutti 19 ordigni artigianali vicino al confine con la Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciannove ordigni artigianali sono stati fatti brillare dall’esercito algerino vicino al confine con la Tunisia. Lo ha annunciato il ministero della Difesa dell’Algeria in una comunicazione ufficiale. I dispositivi esplosivi improvvisati sono stati smantellati da un distaccamento dell’esercito durante un rastrellamento nella provincia orientale di Tebessa. Diversi gruppi terroristici collegati ad Al Qaeda sono attivi sulle montagne di Kasserine, in Tunisia, non molto lontano dal confine algerino. Negli ultimi anni le forze militari e di sicurezza algerine sono riuscite a ridurre le attività di questi gruppi sul territorio: numerosi terroristi sono stati uccisi o arrestati nei pressi del confine tunisino negli ultimi anni. (Ala)