Speciale difesa: Cangemi (FI), grazie a nostri soldati per prezioso impegno al servizio del Paese

- "Nella giornata in cui l'Esercito italiano festeggia i 159 anni dalla sua nascita, voglio rivolgere il mio pensiero a tutti i militari in missione di pace all'estero, a quelli in patria impegnati nel programma 'Strade sicure', che stanno dando un supporto prezioso anche nella gestione dell'emergenza Covid-19, e ai nostri soldati che hanno perso la vita al servizio dell'Italia. A tutti loro va il ringraziamento per il costante contributo alla sicurezza del Paese e di tutti i cittadini". E' quanto dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi (FI). (Com)