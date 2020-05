Speciale difesa: Afghanistan, talebani rivendicano responsabilità attentato nella provincia di Helmand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno rivendicato la responsabilità dell’attentato con un’autobomba avvenuto nella provincia meridionale di Helmand che ha ucciso almeno cinque esponenti delle forze di sicurezza afgane. L'attacco ha avuto luogo in un centro militare dove erano stazionati almeno 150 militare dell'esercito afgano e funzionari dell’intelligence, secondo quanto riferito da portavoce del governatore della provincia, Oma Zawak. "Cinque membri delle forze di sicurezza afghane sono stati uccisi e altri sette feriti in un'esplosione di un'autobomba nel distretto di Grishk", ha dichiarato Zwak in una nota. Il ministero della Difesa afgano aveva precedentemente confermato l'esplosione, riferendo tuttavia che solamente un militare dell’esercito era rimasto ucciso. In comunicato stampa il portavoce dei talebani, Qari Yousuf Ahmedi, ha sottolineato che l’attacco che “decine di esponenti delle Forze armate sono rimasti uccisi o feriti”. Le forze governative afgane negli ultimi due mesi hanno subito gravi perdite in tutto il paese. Le violenze sono avvenute nonostante l’accordo sottoscritto a Doha, in Qatar, lo scorso febbraio tra gli Stati Uniti e i vertici del gruppo islamista. (Res)