Speciale difesa: Pd, auguri a Forze armate presidio di libertà e sicurezza

- La comunità del Partito democratico "si riconosce ancora una volta pienamente nelle parole pronunciate dal presidente della Repubblica in occasione dell'anniversario della costituzione dell'Esercito italiano". Lo scrive in una nota Carmelo Miceli, responsabile Sicurezza del Pd. Il nostro Esercito è un punto di riferimento imprescindibile per il Paese e la professionalità, dedizione e umanità delle sue donne e dei suoi uomini sono il più solido baluardo della tutela e della sicurezza di tutti i cittadini. Non c'è prova, anche internazionale, che le donne e gli uomini del nostro Esercito non abbiamo saputo superare, rendendoci sempre più orgogliosi del loro operato. Dalle democratiche e dai democratici - conclude Miceli - un sincero ringraziamento". (Com)