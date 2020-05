Speciale difesa: Casellati ad Arma Carabinieri, grazie per lavoro che svolgete a rischio della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per “il grande lavoro che, da sempre e tutti i giorni, svolgete con grande sacrificio anche a rischio della vita”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio registrato oggi durante la sua visita al Comando generale dell’Arma. “Neppure l’epidemia e l’emergenza vi hanno fermato: il vostro lavoro, che si svolge ogni giorno senza sosta, senza orari e sempre in prima linea per proteggere e tutelare i cittadini, è prezioso”, ha detto la presidente del Senato, sottolineando di credere che sia “arrivato il momento che vi venga riconosciuto anche un aumento di stipendio, perché ci siano più soldi nelle vostre famiglie”. L’Italia, ha aggiunto, è “tutta riconoscente per il vostro grande coraggio e professionalità, e il mio grazie è il grazie di tutti gli italiani a voi, alle Forze armate e a tutte le forze dell’ordine”. (Rin)