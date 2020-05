Coronavirus: Guidesi (Lega), dopo settimane di Fake News ristabilita verità su efficienza Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione Lombardia è prima in Italia per domande di cassa integrazione elaborate: dopo settimane di fake news, ci è voluta la minaccia di querela per far pubblicare dall’Inps i dati aggiornati e corretti sul sito dell’istituto. Ora non ci sono più scuse. Chiediamo rispetto per i lavoratori, è intollerabile la strumentalizzazione politica persino sui loro diritti”. Lo afferma in una nota il parlamentare della Lega Guido Guidesi. (Com)