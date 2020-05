Fase 2: Salvini, governo prepara maxi sanatoria per 300 mila immigrati clandestini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italiani a casa e senza lavoro, ma il governo prepara una maxi sanatoria per 300 mila immigrati clandestini: e intanto continuano senza sosta gli sbarchi in Sicilia. Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, che parla poi della cassa integrazione promessa che non è arrivata. “Persino l'Inps smonta la fake news che la Lombardia non fa quello che deve sul tema. Secondo i dati, la Lombardia è la prima Regione che ha elaborato e depositato più domande”, aggiunge.(Rin)