Coronavirus: Brunetta, bond perpetuo strumento rischioso

- Come tutte le idee cattive, anche l’idea del “prestito di guerra” più viene ripetuta più comincia ad eccitare la politica. Negli ultimi tempi Matteo Salvini e Giulio Tremonti, con la sponda di Antonio Misiani nel governo e l’autorevole viatico di Giovanni Bazoli, hanno dato forma ad una loro personale permutazione dell’idea del “facciamo da soli”, con la riserva mentale di mettere la Bce con le spalle al muro. Lo riferisce Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista. "La proposta è l’emissione di un bond perpetuo a fiscalità agevolata. La proposta è ottima per i titoli dei giornali, smuove le acque del dibattito democratico. Ma è pessima nella sostanza ed anzi è l’esempio più limpido di cura che ammazza il cavallo. Il bond perpetuo è dal punto di vista della struttura uno zero coupon bond con una maturità infinita. Nei fatti, lo strumento più rischioso in assoluto tanto per l’emittente che per l’investitore", aggiunge Brunetta, secondo cui il bond perpetuo ha infatti la massima volatilità di prezzo e incorpora un rischio di tasso di interesse enorme. La formula di Macauly codifica che la volatilità di un bond è proporzionale alla duration. Nel caso dello zero coupon bond, la duration è pari alla vita residua. Nel caso del prestito di guerra è molto larga. (segue) (Rin)