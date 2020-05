Coronavirus: Brunetta, bond perpetuo strumento rischioso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di conseguenza, attraverso un investimento nel prestito di guerra, il portafoglio del risparmiatore si espone al rischio tasso d’interesse e al rischio spread senza incassare un premio per il rischio. Si tratta cioè di scommettere che il cittadino decida per motivi comportamentali di regalare soldi allo Stato. E’ evidente che questo non succederà. Per la sua struttura il bond perpetuo è una forma di finanziamento estremamente costosa. Per lo Stato una tale emissione ha – nella migliore delle ipotesi – un effetto netto neutro sulle finanze pubbliche. Il costo del debito è uguale al tasso d’interesse più lo sconto fiscale. Ma c’è di più. L’aumento del rischio di credito, conseguente all’assunzione di un debito perenne, va ad aumentare il costo del capitale di tutto il debito circolante, anche quello già emesso. Il che ne renderebbe altamente improbabile l’assorbimento sul bilancio della Bce, che né può prestarsi ad una monetizzazione perpetua del debito pubblico italiano né può agire da stabilizzatore fiscale”. (Rin)