Spagna: coronavirus, aumentano i contagi del personale sanitario

- I contagi di coronavirus tra il personale sanitario della Spagna sono aumentati del 39,5 per cento in due settimane: ad oggi 43.325 tra medici e infermieri risultano aver contratto il coronavirus. Secondo i dati diffusi dal quotidiano spagnolo “El Pais”, la maggior parte dei nuovi contagi interessano proprio il personale sanitario che si trova in prima linea nella lotta alla pandemia. Manuel Cascos, il presidente del sindacato che riunisce gli infermieri spagnoli, afferma che i casi conosciuti sono solo una parte del totale, un aspetto intollerabile dato che sono già trascorsi due mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Serafin Romero, presidente dell'Omc (l'organismo che riunisce i medici spagnoli), ha dichiarato al quotidiano spagnolo “El Pais” che “il 20 per cento circa dei casi di Covid-19 interessa i professionisti del settore”. Il presidente dell'Omc ha aggiunto che questa percentuale “è di 10 punti in più rispetto all'Italia e ben al di sopra delle percentuali degli altri paesi europei o della Corea del Sud”. (Spm)