Imprese: Intesa Sanpaolo, utile netto primo trimestre 2020 a 1.151 milioni, +9,6 per cento (2)

- (segue) I costi operativi ammontano a 2.169 milioni di euro, in calo del 15 per cento rispetto ai 2.552 milioni del quarto trimestre 2019, a seguito di una diminuzione del 10,7 per cento per le spese del personale, del 26,6 per cento per le spese amministrative e del 7,4 per cento per gli ammortamenti mentre i costi operativi del primo trimestre 2020 scendono del 2,7 per cento rispetto ai 2.230 milioni del corrispondente trimestre 2019, a seguito di una diminuzione del 2,3 per cento per le spese del personale e del 5,7 per cento per le spese amministrative e di un aumento dell'1,5 per cento per gli ammortamenti. Conseguentemente, il risultato della gestione operativa ammonta a 2.713 milioni di euro, in crescita del 34,6 per cento rispetto ai 2.015 milioni del quarto trimestre 2019 e del 26,8 per cento rispetto ai 2.139 milioni del primo trimestre 2019. Il cost/income ratio nel primo trimestre 2020 è pari al 44,4 per cento, rispetto al 55,9 per cento del quarto trimestre 2019 e al 51 per cento del primo trimestre 2019. (segue) (Rem)