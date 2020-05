Lombardia: Cattaneo su lago Varese, aggiorniamo programma d'azione previsto per salvaguardia risanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato una delibera che prevede l'aggiornamento del programma d'Azione dell'Accordo Quadro di Sviluppo territoriale 'Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese'. Si prevede dunque di integrare l'Accordo di collaborazione tra la Regione Lombardia e la Provincia di Varese per le attività connesse alla riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico. "Abbiamo stanziato 300.000 euro - ha detto Cattaneo - per le attività di avvio, gestione e monitoraggio dell'impianto di prelievo ipolimnico. Nonostante l'emergenza coronavirus, il lavoro è sempre proseguito sia a livello tecnico sia nel raccordo tra tutte le istituzioni. Abbiamo previsto anche l'installazione di strumenti per la valutazione dei livelli del lago. Inoltre, la realizzazione dell'impianto fotovoltaico permetterà di abbattere di almeno un terzo i costi di energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di prelievo ipolimico". Nell'aggiornamento del Programma d'Azione, sulla base delle decisione assunte durante l'ultimo Comitato di coordinamento di fine 2019, implementate dal lavoro della Segreteria Tecnica, sono state previste nuove attività come l'installazione di un impianto fotovoltaico, nonché la riattivazione sperimentale dell'impianto di prelievo ipolimnico nel 2020, all'interno della Macroazione C (riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico); il rilievo morfo-batimetrico del lago di Varese e la predisposizione di un piano triennale di riequilibrio della fauna ittica presente nel lago nella Macroazione D (Salvaguardia e tutela dell'area protetta lago di Varese). Inoltre, per quanto riguarda la Macroazione F (Attività di sviluppo e valorizzazione delle sponde e della pista ciclabile) è stata inserita la valorizzazione della zona spondale e della pista ciclabile. Nell'accordo con la Provincia, sono previsti nuovi lavori per l'anticipo della riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnio che saranno svolti nel 2020 e soprattutto nuove risorse per il 2020 e per il 2021 per la gestione, il funzionamento e il monitoraggio dell'impianto. Inoltre, sono state rimodulate le risorse già stanziate per permettere la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. (Com)