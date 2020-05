Imprese: Intesa Sanpaolo, utile netto primo trimestre 2020 a 1.151 milioni, +9,6 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Le rettifiche di valore nette su crediti sono pari a 403 milioni di euro, rispetto ai 693 milioni del quarto trimestre 2019 e ai 369 milioni del primo trimestre 2019. L'ammontare di altri accantonamenti netti e rettifiche di valore nette su altre attività è pari a 419 milioni di euro (comprendenti circa 300 milioni di accantonamenti a fondi rischi e oneri in relazione al contesto conseguente all'epidemia da covid-19), rispetto ai 168 milioni del quarto trimestre 2019 e ai 30 milioni del primo trimestre 2019. Gli altri proventi netti sono pari a 3 milioni di euro, rispetto a 50 milioni nel quarto trimestre 2019 e a 6 milioni nel primo trimestre 2019. L'utile delle attività operative cessate è pari a 29 milioni di euro, rispetto ai 25 milioni del quarto trimestre 2019 e ai 19 milioni del primo trimestre 2019. Il risultato corrente lordo è pari a 1.923 milioni di euro, rispetto a 1.229 milioni di euro del quarto trimestre 2019 e a 1.765 milioni del primo trimestre 2019, in crescita rispettivamente del 56,5 per cento e del 9 per cento. (Rem)