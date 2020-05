Germania: coronavirus, Istituto Koch, fattore R0 a 0,71 e 2,4 milioni di test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noto come R0, il fattore di riproducibilità del coronavirus in Germania è attualmente stimato a 0,71, dopo essere stato compreso tra 0,7 e 0,8 negli ultimi giorni. Inoltre, fino alla 17ma settimana di quest'anno inclusa, nel paese sono stati effettuati 2,4 milioni di test diagnostici per il Covid-19. Il 7,2 per cento dei test è risultato positivo. È quanto dichiarato oggi da Lothar Wieler, direttore dell'Istituto Robert Koch di Berlino (Rki), ente responsabile per il controllo e ela prevenzione delle malattie infettive in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Wieler ha anche affermato che, dalla 18ma settimana del 2020, sono stati effettuati 142 mila test per il Sars-Cov2 al giorno. A tal riguardo, il direttore del Rki ha evidenziato che “verranno compiuti sforzi per aumentare ulteriormente le capacità dei laboratori di effettuare gli esami”, dato “importante per ottenere un'immagine precisa” della diffusione del coronavirus in Germania. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati al Rki tra 700 a 1.600 nuovi contagi. Per Wieler, “il numero di casi positivi registrati continua a diminuire. Questa è un'ottima notizia”. Rimangono, invece, elevati i decessi, trai 40 e i 200 al giorno. Tra i casi confermati di Sars-Cov2, la percentuale di vittime è aumentata costantemente nelle ultime settimane ed è ora del 4,2 per cento. Sono stati anche segnalati focolai di coronavirus in case di cura e ospedali. In circa i due terzi di tutti i casi segnalati, per Wieler “al momento non è possibile risalire al luogo in cui le persone sono state contagiate”. Ciò è dovuto anche alle capacità delle autorità sanitarie, alcune delle quali non sono ancora state in grado di documentare adeguatamente i focolai. Per il direttore del Rki, se il numero di contagiati non dovesse tornare ad aumentare, allo stato attuale, non dovrebbe esservi alcuna carenza nel sistema sanitario tedesco. (Geb)