Kenya: gruppo di ricerca attende approvazione test clinici su tre possibili farmaci anti-Covid

- Un gruppo di ricercatori kenioti è in attesa di approvazione della sperimentazione clinica di tre farmaci per il trattamento del Covid-19. Lo riporta il quotidiano “Daily Nation”, secondo cui i ricercatori hanno in programma di condurre studi su Remdesivir (farmaco antivirale utilizzato per il trattamento anti-ebola), idrossiclorochina e Lopinavir/Ritonavir (utilizzato per combattere la malaria). Lo studio, che fa parte di un progetto guidato dal ricercatore Loice Achieng Ombajo, è al momento in attesa di essere approvato dal Consiglio per i farmaci e dal Consiglio nazionale della scienza, della tecnologia e dell'innovazione di Nairobi. In Kenya si registrano al momento 490 casi di coronavirus e 24 decessi.(Res)