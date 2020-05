Balcani-Ue: domani riunione in video dei leader europei e della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata fissata per domani la riunione in video dei leader dell'Unione europea e dei paesi dei Balcani occidentali che sostituirà il vertice che avrebbe dovuto essere organizzato a Zagabria nell'ambito della presidenza croata del Consiglio europeo. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", l'incontro di domani sarà presieduto dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel. A seguito della riunione è prevista una conferenza stampa dello stesso Michel, assieme alla presidente della commissione Ursula von der Leyen e del premier croato Andrej Plenkovic. Nel corso dell'incontro è previsto un intervento dell'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Josep Borrell, del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e dei rappresentanti della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, della Banca mondiale, della Banca europea d'investimenti e del Consiglio per la cooperazione regionale. (Zac)