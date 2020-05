Coronavirus: Brasile, 7.288 morti e 105.222 contagi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia lo scorso 30 aprile, il ministro della Sanità brasiliano, Nelson Teich aveva dichiarato che "allo stato dei fatti" non è possibile iniziare ad allentare le misure di isolamento sociale di fronte a una curva della decessi causati dalla Covid-19 in "chiara ascesa". Il ministro aveva affermato di avere già pronto l'annunciato piano di allentamento delle misure, voluto dal presidente Bolsonaro, e costituito da nuove linee guida per stati e municipi ma che tuttavia non è ancora certo di volerlo divulgare poiché si teme che le nuove regole possano servire da base per l'allentamento prematuro delle misure di distanziamento sociale. "Abbiamo pronte le linea guida, ma non possiamo iniziare a divulgarle dal momento che la curva dei decessi è in chiara ascesa", ha affermato. "Nessuno sta pensando a un allentamento. Se le nuove linea guida dovessero sembrare una raccomandazione ad aprire troppo, sarebbe pericoloso. Non è il caso". (segue) (Brb)