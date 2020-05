Governo: sottosegretario Scalfarotto al “Foglio” contro l’interventismo di Stato versione Mazzucato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Ivan Scalfarotto, è intervenuto oggi in merito alle misure adottate dal governo nella cosiddetta “Fase 2” in un’intervista diffusa da “Il Foglio”. "Più che Rocco Casalino, il vero problema è Mariana Mazzucato – la consulente economica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte -. Non per lei in quanto tale. Ma per quello che rappresenta", ha affermato Scalfarotto. La consulente economica di Conte "è il vero populismo che noi di Italia Viva contestiamo al governo", ha aggiunto. Una contestazione che "non può essere liquidata solo come un capriccio di Matteo Renzi che si diverte a rompere le scatole. Qui il problema è politico, ed è un problema enorme". (segue) (Res)