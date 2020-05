Governo: sottosegretario Scalfarotto al “Foglio” contro l’interventismo di Stato versione Mazzucato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha aggiunto: "È lo statalismo la forma peggiore di populismo che si può adottare in questa fase di ripartenza. Lo statalismo unito a quella tendenza all'autoritarismo che troppo spesso s'intravede dietro gli atteggiamenti di certi partiti di maggioranza. Il fascino per la Cina, con la messa in discussione del nostro collocamento internazionale; la concezione di uno stato etico paternalistico, che mette bocca perfino sulla qualità dei tuoi affetti". E sul ruolo dello Stato nella vita privata come nell'economia, Scalfarotto ha affermato: "Stiamo varando una manovra prettamente assistenzialista in cui trovano piena realizzazione le velleità stataliste del M5s e, a quanto pare, anche di un grosso pezzo del Pd". Infine, nella fase di ripartenza, secondo Scalfarotto è necessario che ci sia “una spesa produttiva”, “non redditi d'emergenza”. “Se lo stato deve far sentire la sua voce lo faccia incentivando le aggregazioni, superando il dogma del 'piccolo è bello', semplificando il diritto amministrativo e sbloccando i cantieri. Crei insomma - ha concluso - un ambiente favorevole alla ripartenza". (Res)