Fase 2: Fontana, spalmare inizio orario di lavoro tra le 8 e le 12

- Nella Fase 2 "sono convinto che bisogna spalmare l'inizio del lavoro, che deve andare dalle 8 a mezzogiorno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, intervenendo a "Centocittà", su Rai Radio 1. "La richiesta - ha precisato - che io sto facendo da tempo e che spero venga presto presa in considerazione anche dai sindacati oltre che dal Governo è la strada giusta. Noi abbiamo dimostrato in questi due giorni che se la ripartenza è graduale funziona tutto. Si può fare anche il distanziamento sui mezzi di trasporto pubblico, non ci sono problemi e le cose vanno bene" ha detto Fontana. "È chiaro - ha concluso il governatore - che se noi dal 18 maggio ripartiremo con il commercio e le attività che fino a oggi sono state chiuse, il rischio che nelle ore di punta si possa crerare affollamento c'è". (Rem)