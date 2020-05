India: Jammu e Kashmir, tre agenti e un civile uccisi nel distretto di Kupwara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) e un civile, un ragazzo di 14 anni, sono stati uccisi ieri sera nel Territorio indiano di Jammu e Kashmir, nel distretto di Kupwara, nel villaggio di Wangam presso Handwara. La Crpf ha reso noto che gli agenti, impegnati a supporto della polizia territoriale per garantire il rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus, sono stati attaccati da militanti separatisti e che due sono morti sul colpo, mentre il terzo è deceduto poco dopo in ospedale. I tre sono stati identificati come Santosh Mishra, Chandra Shekhar e Ashwani Kumar Yadav. L’adolescente, Hazmi Shafi Bhat, era un pastore che portava le pecore al pascolo e che non è riuscito a fuggire a causa di una disabilità. La zona di Handwara è da giorni teatro di scontri tra militanti separatisti e forze di sicurezza. Tra il 2 e il 3 maggio c’è stato un conflitto a fuoco in cui sono stati uccisi due terroristi, quattro militari e un agente di polizia. I due terroristi potrebbero essere legati a un precedente episodio, avvenuto il 5 aprile sempre nel distretto di Kupwara: in un’operazione anti-infiltrazione oltre a cinque militanti sono stati uccisi anche cinque uomini dell’Esercito. Dall’inizio del lockdown, il 25 marzo, ci sono stati diversi scontri in cui le forze di sicurezza hanno subito gravi perdite ed eliminato più di venti terroristi. Il governo del Jammu e Kashmir ha prorogato fino all’11 maggio il blocco delle connessioni di telefonia mobile ad alta velocità imposto ad agosto contestualmente alla revoca dello statuto speciale. (segue) (Inn)