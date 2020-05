India: Jammu e Kashmir, tre agenti e un civile uccisi nel distretto di Kupwara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, inoltre, il portavoce della Difesa nel Jammu e Kashmir, tenente colonnello Devender Anand, ha riferito che ci sono state violazioni del cessate il fuoco da parte pakistana lungo la linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che divide il Kashmir amministrato dall’India da quello amministrato dal Pakistan. Le violazioni sarebbero avvenute in corrispondenza dei distretti indiani di Rajouri e Poonch. Da parte indiana è stato risposto con “attacchi mirati”. Nella stessa giornata Nuova Delhi ha trasmesso una protesta formale a Islamabad, attraverso i rispettivi ministeri degli Esteri, per la recente sentenza della Corte suprema del Pakistan sulle elezioni nella regione pakistana del Gilgit-Baltistan. (segue) (Inn)